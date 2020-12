Dag in dag uit. Twenty four seven, seven days a week. Worden we voorgelogen, gekneed, gespind, gedrimmeld, dwingend ge-EU-d en/of murw gemainstreammediaat, door alles en iedereen z’n moeder die tegen Greet, Ter, Viktor, Boris, Jair, Vladimir en natuurlijk tegen (The) Donald is. Lokaal betekent dat dat bewezen terroristen, agressieve kopschoppers van kleur en vroom kijkende Taqiyya-hoofddoek infiltranten, zorgvuldig worden ge-MMMM-t, wanneer NPO kijkend blaat-vee nèt na de krieltjes met vega-burger om 1900 de televisie aanzet, waarna ze, door het deugsjabloon van linksdragend Nederland heen gerehabiliteerd te zijn, weer gewoon kunnen doorgaan met hun lelijke leventjes, zonder dat gekkies als Arnold KarskONs bij hun uitglijders nog rechts garen kunnen spinnen.

Linksche media zijn zo ontzettend over-aanwezig dat het voor de niet-nadenker simpelweg normaal, de norm, is geworden. En daar zijn er veul van, van die main-streamers, mensen die anderen voor zich laten denken, zaken uitsluiten omdat zij zich het zelf gewoonweg niet kunnen voorstellen en zich juichend en deugend als volbloed Chamberlains in hun eigen naiviteit laten smoren. Alles, maar werkelijk alles, wat via de NPO tot ons komt, is plat geconditioneerd naar de maatstaven van de macht.

Nee, wereld wordt er niet mooier op en Joe en Kamala representeren en faciliteren die censurerende, dictatoriale, mondiale media-cultuur, die hun in het zadel heeft geholpen en zal beschermen ten koste van alles. Over en weer.