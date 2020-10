We volgden het conflict begin deze maand dagelijks op de voet, maar daarna hadden we het wel even gezien. Armeense grondtroepen hadden geen enkele kans tegen Turkse drones en werden echt met bosjes tegelijk weggevaagd. Armenië zegt dat in totaal 974 van hun soldaten en 40 burgers gedood zijn. Daar tegenover staat dat de Azeri's al vanaf dag 1 geen informatie vrijgeven over het aantal slachtoffers aan hun kant. Armenië claimt dat de Azeri's 6539 soldaten verloren hebben. Op het eerste gezicht lijkt dat iets teveel om waar te zijn, maar gezien de ondoenlijke verliezen (minstens 100, video) onder Erdogans Syrische huurlingen wel bevestigd lijken, is het ook weer niet uitgesloten.

Geheel onverwacht natuurlijk claimen beide partijen zich nu strikt aan het staakt-het-vuren te houden, terwijl ze de andere partij ervan beschuldigen de afspraak te breken. Maar goed, nu kijkt de enige volwassene in de zaal - Trump - mee over de Armeense en Azeri's schouders en zullen leeuwen met lammeren slapen. Maar even serieus, Trumps peace record: Israel vrede met Sudan, Bahrein en UAE, en economische normalisering tussen Servië en Kosovo, is wel volstrekt ongekend natuurlijk. Een peace maker extraordinaire.

Lol

En nog meer lol

LOL. Bijgesteld naar "ceasefire is generally being maintained"