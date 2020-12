Ik wil altijd op een goede manier proberen vrouwen en meisjes aan te moedigen om iets te durven. Ik wil tegen ze zeggen: kijk niet naar de tien dingen die je niet kunt, want dat doet een man ook nooit. Kijk naar de vijf dingen die je wél meebrengt.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Waarom ik dit schrijf? Ik maakte zelf iets anders mee.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Het was 1985, ik was 23 en rookte jointjes op een verdrietig pleintje in Culemborg. Ik stond niet op het punt om iets te doen en moest beslissen wat ik daarna ging doen. Ik kon naar ROC Aventus Apeldoorn, MBO College Westpoort Amsterdam en Terra MBO Assen. Ik vond het moeilijk te kiezen. Mijn ouders steunden me altijd, maar ik zocht naar een antwoord van mensen die konden meedenken vanuit hun eigen ervaring. Ik vroeg daarom raad bij een dame tegen wie ik opzag. Haar advies was goed, maar onbedoeld ook ontmoedigend of liever gezegd: het nam mijn twijfel niet weg.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ik had eigenlijk iemand nodig die zei “Doe het gewoon”. De sprong naar een ander dorp was tenslotte een grote in de jaren ’80.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ik ging twijfelen maar dacht ook: als ik Apeldoorn laat lopen, ben ik dom bezig. Dus ik ging.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Vrouwen, laten we bij elkaar niet op de rem trappen. Kijk naar wat je wél kan. En vooral: durf die sprong in het diepe te wagen! #D66

Grappig die mbo'er van D66 zit ook in Brazilië op school

En in Oklahoma

En doet iets in deze foundation

Wat

Daar heb je die D66'er weer