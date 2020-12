Hadden we al gezegd dat we van oplettende lezers houden?

De gewraakte foto uit 2014 waar Francisco van Jole zich zo kwaad om maakt, kwam uit het geheugen van een sheikwatchende GS-lezer. We kregen ook een mailtje van een Kamerwatchende reaguurder, die zich de parlementaire commissie over buitenlandse beïnvloeding & geldstromen richting islamitisch radicalisme van begin dit jaar goed herinnerd. Die mailt ons zijn eigen tegel uit het topic van hedenmorgen, want in die commissie zat GroenLinks-Kamerlid (en thans #12 op de kieslijst) Niels van den Berge, die letterlijk present was in de zaal waar FEMYSO als onderdeel van de Moslimbroederschap werd omschreven, en de MB als een organisatie die een shariastaat nastreeft. Fragment hierboven, hele video hierrr, transcript daarrr (ff ctrl-f'en op 'Sandee'), tegel/mail hieronder:

Eind 2019 publiceert Rob Sandee, voormalig medewerker van de MIVD, in opdracht van een parlementaire ondervragingscommissie een 13 pagina's tellend position paper over geldstromen uit onvrijwillige landen.

Op 10 februari 2020 is de ondervraging en in de commissie zetelt de heer C.N. (Niels) van den Berge. Hij is daar aanwezig namens GroenLinks en dat is relevant omdat in ieder geval na 10 februari de inhoud van het rapport en ook die van de vergadering bekend is binnen GroenLinks. De relatie tussen MB en Femyso wordt als volgt, letterlijk weergegeven:

"Tot de andere kern organisaties van de Moslim Broederschap in Europa behoren de EUROPE TRUST, de EUROPEAN COUNCIL FOR FATWA AND RESEARCH (ECFR) en de FORUM OF EUROPEAN MUSLIM YOUTH AND STUDENT ORGANISATION (FEMYSO)."

Het position paper is hier te downloaden. Zoekend op de term Moslim Broederschap (MB), ontstaat al snel een beeld van een slecht traceerbare organisatie die naast Rusland ook door vijf islamitische landen wordt bestempeld als terroristische organisatie. MB wordt gelieerd aan salafisme en aan geldstromen uit Koeweit en Qatar (Hoi Virgil). In Syrië heeft op lidmaatschap zelfs enige tijd de doodstraf gestaan.

Nadat op 29 mei de vertegenwoordiger van de PVV, de heer E. Mulder, zich terugtrekt uit de commissie omdat hij zich niet kan verenigen met de inhoud van het eindverslag, wordt dit door de overige leden op 25 juni aangeboden aan mevrouw Arib, in haar hoedanigheid van voorzitster van de Tweede kamer. Het eindrapport is hier te downloaden. Dit rapport is aanmerkelijk langer en daarom even één citaat, zijnde de zienswijze van de commissie:

"De Moslimbroederschap streeft naar een islamitische staat onder de sharia."

Dit zijn stukken, die allemaal voortvloeien uit handelingen van de Tweede Kamer en de inhoud daarvan laat weinig te raden over.



Even voorstellen: #12 van de GroenLinks kieslijst

Hee Niels. Wybren van Haga en Freek Jansen wisten tenminste vijf mensen vóór zich uit de weg te ruimen om een paar plekken te klimmen. Maar jij bent een echte vent, geen backstabber maar meer een bukker, en toont je daarmee een waardige nummer 12 achter de 5e colonne op nummer 9. Om je toch even wakker te schudden, hier de slotalinea's uit deze leestip van Ratna Pelle:

"Femyso zegt te strijden tegen islamofobie, waar voor het gemak veel, zo niet alle kritiek op de islam onder wordt gevat. Als belangenorganisatie is dat prima, niet als zogenaamde maatschappelijke bewustwordingsorganisatie. Het is alsof iemand van de tabaks- of de wapenlobby zo via een achterdeur op een hoge plaats op de VVD-lijst belandt. Waarbij de Moslimbroederschap qua doelen nog schadelijker is en mogelijk ontwrichtender.

Het gaat erom dat niet via een partij met invloed extremistisch gedachtengoed binnenkomt in de Tweede Kamer en in het besluitvormingsproces, en dat zo de MB in Nederland haar positie achter de schermen kan versterken. Het is naïef te denken dat alle connecties maar ook ideeën die Boutchallikht in dat milieu heeft opgedaan zijn vervlogen nu ze haar functie heeft opgegeven en ‘van GroenLinks’ is."

