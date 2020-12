Ook dat nog. Ursul de Geer, voor altijd in ons hart als de presentator van het FANTASTIESE 't Is hier fantasties is dood. De Geer was heel vaak en hoffelijk de butt van de jokes van André van Duin, maar hij was vooral een cultuurman (en jonkheer) die vele theaterstukken regisseerde, in films speelde en zelfs een boekenprogramma op de Nederlandse televee had. Ursul de Geer werd 74 jaar. Gelukkig hebben we de video's nog.