Wij mogen helemaal niks. Behalve Elon Musk, die mag alles. Zoals een dikke bus de ruimte in blasten. Vorige keer ging de Vliegende Watertoren een metertje of 150 omhoog. Waren we ook bij. En vandaag gaan we nog hogerder, is de bedoeling. Hup Elon, je doet het. Als we niet naar de kroeg mogen, dan maar naar Mars, verdorie.

Update: FF geduld mensen. Er is een schroefje zoek

Flaptest van gisteren