Trump-fan hier. Had liever gehad dat dit allemaal niet was gebeurd en Biden gewoon overtuigend gewonnen had. Erg irritant. Heeft Trump een punt? Ja deels, dat Biden het juist goed deed in steden in swing states is meer dan verdacht, in alle andere grote steden liet hij het afweten. Is het Amerikaans stemsysteem brak. Ja, compleet belachelijk. Geen rijbewijs/paspoort hoeven laten zien bij stemmen, ballot harvesting in veel staten al dan niet legaal, die gekke mail-in ballots die we never ever zouden doen hier. Gekkigheid. Kon Trump daar vooraf iets aan doen? Eigenlijk niet, want macht van de staten, maar toch, waarom niet meer gedaan? Mensen zijn het zat nu.

De twee senaatszetels in Georgia gaan de toekomst van de VS bepalen. Ik hoop op een Republikeinse overwinning en dat Trump een tv-zender opricht. Maar het is uitdagend om te volgen als je aan de Trump-kant zit en Baudet was een welkome change of scenary. Maar fijn als het set in stone wordt, kan ook de trans-Atlantische Trump-fan verder. En lekker die seniele oude gek en die communistische omhoog-slurper afzeiken de komende vier jaar.