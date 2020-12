Ach mensen in de Tweede Kamer willen geen gruwelijkheden in China, maar hoe lang zijn we al medeplichtig aan oorlogen in het Midden- of wat verdere Oosten opgezet door de VS en/of samen het VK en Frankrijk?

Houd mijn hart vast als Biden aan de macht komt, want de Democraten daar hebben er best aardigheid in landen verwoesten ten eigen bate, of liever gezegd ten bate van het militair-industrieel complex

Even een klein verhaal uit mijn bescheiden realiteit , moet het even kwijt; pas gebeurd, hedenochtend.

Zat vanochtend in de taxi van het AOV ( moet ik helaas gebruik van maken) Toen we de passagiere die eerder vervoerd werd hadden afgezet; dat leverde trouwens tussen de chauffeur en dat wijf een knallende ruzie op. Chauffeur had gelijk, raakten we in gesprek.

Hij bleek al 20 jaar dit soort werk te doen, vandaar een bepaalde negatieve kijk op een bepaald segment mensen die hij regelmatig vervoerd. Ik vroeg hem dienaangaande waar hij vandaan kwam, het bleek Afghanistan te zijn.

Nu heb ik mij indertijd wat verdiept in de geschiedenis van dat land dus ik kon refereren aan de voormalige koning, Mohammed Zahir Shah, en de uitstekende tijd die dat land toen doormaakte.

De taxichauffeur liep leeg, vertelde enthousiast hoe goed het toen ging, hij zei dat de koning zo over straat zou kunnen lopen net zoals men. Rutte hier in Nederland.

Hoe hij met zijn vrienden op de universiteit studeerde.

Hoe een studiegenoot met een Nederlandse studiebeurs in Groningen studeerde.

Hoe hij met een studiegenoot naar Duitsland reisde en met zijn twee (of meer?) de eerste Volkswagen Golf kochten om door Europa te reizen.

Studiekennis uit Groningen zei: Jullie moeten ook naar Nederland komen en Amsterdam zien. Leuke stad. Ze waren van plan een paar dagen te blijven, nou dat werden twee weken zo heerlijk vonden die vrijheid die er te genieten was in de zeventiger jaren in het toenmalige Mokum. Nog vrijer dan in zijn land, waar toendertijd de meisjes ook al met korte rokken konden lopen.

Hoe ze,met die Golf, daarna via Oost-europa, Boelgarije, Turkije terugreden naar Afghanistan. (Hij kon het zich veroorloven, want zijn vader exporteerde handgeknoopte antieke tapijten over heel de wereld.)

Toen kon dat nog!

Eind zeventiger jaren. De Amerikanen bewapenen de Mujaheddin. Zbigniew Brzezinski vond het een uitstekend idee om de Russen daar hún Vietnam te bezorgen en sindsdien zijn de gewone mannen, vrouwen en hun kinderen teruggebombardeerd naar een paar eeuwen geleden en heerst er een religie van vrede.

We waren aangekomen op de plek waar ik wezen moest, dus het gesprek eindigde. Terug naar Afghanistan? Ja dat zou hij best willen, schitterend land met veel mogelijkheden. Hij merkte o.a. op; bomvol met lithium en dat is hard nodig voor die electrische auto’s zei hij. Maar terug? “Iedere minuut kan er iets vreselijks gebeuren!”

Ik wurmde me uit de taxi en de auto nakijkende dacht ik aan de films uit de zeventiger jaren met straatbeelden van dat land. Ja, de rokken waren kort en de koning kon zo over straat lopen “net als meneer Rutte”

En wat ga ik nu doen.

Nog even vredig en vrolijk schaven aan een Sinterklaas gedicht.

Moest dit even kwijt. Evocatus

.