Fijne afleiding van het FEIT dat er een spion van de Moslimbroederschap in de hogere rangen van De Partij is geïnfiltreerd: stem op ons & krijg gratis geld. Werkt al jaren voor Rutte met zijn 1.000 € en GroenLinks dacht: als wij nou een x10 multiplier inzetten krijgen wij misschien wel 330 zetels. En terwijl Lisa Westerveld in het restaurant van de Tweede Kamer dagelijks voor 10.000 eu aan vegaburgers naar binnen ragt heeft De Partij een vervelende mededeling voor alle kinderen die achttien jaar gaan worden. Op initiatief van de Komsomol van De Partij nog wel: gratisssssj geld is de eerste vijf jaar niet bedoeld voor biobier. Pas na vijf lange eenzame jaren mag de jeugd de 10.000 ballen die Jesse Klaver uit zijn onderbroekje gaat toveren omzetten in een paar duizend bier in het café. Samengevat: vanaf hun 18de worden mensen verstandig genoeg geacht om op GroenLinks te stemmen, of een andere club Nederlandhaters, maar zelf bepalen wat ze met gratis geld van GroenLinks gaan doen mag dan weer niet. Ach ja, over vijf jaar zijn die paar duizend biertjes ook nog wel koud.