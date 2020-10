Ik durf het hier wel te bekennen. Ik heb jaren geleden ooit een keer een escort besteld via zo'n site in 030. Toen ik de deur open deed zag ik gelijk dat de jongedame in kwestie behoorlijk onder invloed was (ik vermoed drugs). Ik heb uiteindelijk maar een half uurtje met haar zitten kletsen. Dat ging moeilijk, want ze sprak geen Nederlands en erg gebrekkig Engels. Ik heb haar wel gewoon (cash) betaald en weer naar buiten gelaten. Even later kreeg ik telefoontje van haar pooier (aan het accent te horen waarschijnlijk een Turk) die een nogal dreigende toon tegen me op zette. Hij vond dat ik te weinig had betaald (zo'n 100 euro). Ik heb hem verteld dat ik het daarmee oneens was en toen begon hij te schreeuwen "nou, dat gaan we nog wel zien!" Nooit meer iets van gehoord natuurlijk, maar dat was wel gelijk de eerste en laatste keer dat ik een escort heb besteld.