Haar stervensbereidheid lijkt mij laag. Past wat dat betreft prima bij het Nederlandse leger. Verder heeft zij nog nooit een bedrijf, laat staan een body bag, van binnen gezien. Alleen maar bestuursfuncties binnen de baantjescarrousel van het CDA en de Rutte kring. Ze is wel een Rattus Katholicus. Die zijn bestuurlijk gezien meedogenloos in het kelen van andersdenkende burgers, Even een stukje over Ank, uh oh nee die andere "He became popular because of his hands-on management style and high visibility during emergency situations, such as floods, earthquakes and acts of terrorism. "