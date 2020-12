Over het algemeen worden partijen uit het rechter spectrum beticht van populisme. In mijn ogen zijn Rutte en Tsjongejonge de populisten van dit coronavirus. Het hele beleid is er op gericht om van Corana een kwaadaardige en dodelijk vijand te maken.

Bovengenoemde (media incl.) zijn goed geslaagd om in de koppies van de Nederlanders een buitensporige angst jegens het virus te ontwikkelen

Echter alle geprojecteerde 'wat als' situaties zijn niet uitgekomen. Noodziekenhuizen bleven leeg, cumulatieve oversterfte is niet schokkend. En rutte maar eutjes uitdelen; now fonds corona fonds eu fonds. Iedereen komt aan het infuus te hangen incl. NL zelf.

En is dat het waard...? Is dit het eerste mondiale virus... Hebben we ooit tijdens een griepgolf met gelijke sterftepieken zulke maatregelen gezien.... Is er dan ook maar 1 land, regio of woongemeenschap ter wereld die volledig of grotendeels uitgeroeid is door dit virus...

En daar loop je dan met je smoelkap. Want de angst zit er bij de meeste goed in. Corona/covid19 bestaat, echter het marketing team er achter is zo verschrikkelijk krachtig tov het influenza merk dat iedereen en zijn moeder een loer wordt gedraaid.

Mark my words komende jaren moet de belasting omhoog want onze verzorgingsstaat staat onder druk... En wie zijn de grote winnaars op financieel gebied, de farmaceuten, corporates omdat middenstand is uitgeschakeld en de Google en andere socials

Ik gun ieder zijn gezondheid maar ook een kritisch en gezond verstand.