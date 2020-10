Iedereen zit trouwens wel al die domme tokkies af te schilderen als oorzaak etc, prima. Maar de bovenlaag/elite is zelf ook deels schuldig aan deze hele situatie.

Ik blijf maar een houding waarnemen waarbij academen en andere hooggeplaatste figuren etc maar niet lijken te willen duiken op veel belovende zaken en ook niet op de hoogte lijken te zijn van het laatste onderzoek op het gebied van covid.

Ik zocht net even wat op google en kom onderstaande link tegen: nos.nl/artikel/2347589-altijd-besmett...

Let wel, dit is dus pas 1 maand geleden!?! Terwijl er al veel eerder heel goede aanwijzingen waren dat dit een heel goede indicator is van de besmettelijkheid van een persoon met oa superspreaders etc.

Ik blijf datzelfde patroon terugzien bij dat hele aerosolen en de ogenschijnlijke afhankelijkheid van het weer, met mondmaskers etc Dat gedoe met HCQ.

Ik zie het ook terug op andere gebieden los van covid, bijvoorbeeld de discussies rondom hernieuwbare energie met biomassa energie en de enorme veelbelovendheid van nieuwe vormen van kernenergie maar niet willen onderzoeken etc..

Mijn brein en ik kunnen er gewoon geen logisch lijn in vinden, die ontzettende starheid van bepaalde hoogopgeleiden/elite/bestuurders om maar niet op bepaalde zaken te willen duiken en andere dingen juist uitsluiten.

Ik denk steeds vaker dat dit het DISC is wat Eric Weinstein vaak beschrijft in zijn podcasts.