Chris Rea is inmiddels naar huis aan het tuffen en de eeuwige vrijgezel Mariah Carey (= bijna 83) staat met haar kerstballentaille alweer op de hoogste trede van het radiopodium te playbacken EN DUS IS HET WEER TIJD VOOR DE TOP 2000, dit jaar jammer genoeg met Giel Beelen. En wat heeft Hautain Nederland weer zin om collectief over smaak te twisten (*), want al die anderen hebben immers géén verstand van muziek. Enfin, vorig jaar hadden we al een zooi prachtige campagnes voor een plek in de Top 2000 en ook dit jaar hebben we weer prachtige campagnes voor een plek in de Top 2000. Hart-ver-war-mend, al die mensen die helemaal geen aandacht willen. Daar gaan we dan!

Carnavalskraker Doorgaon, door Thijs Fleer

Carnaval gaat niet door en dus moet iedereen maar gewoon thuis honderd bier drinken, z'n pik laten zien aan agenten en over z'n Kikkerpak zeiken. Bah, smerig verhaal, want die Kikker werd regelmatig nat. Gelukkig is de volstrekte onbekende carnavalsvierder Thijs Fleer, totale kampioen ludiek verkleden, een actie gestart om coronacarnavalskraker Doorgaon in de Top 2000 te krijgen. Wat mooi, speciaal voor al die Brabanders die het al zo moeilijk hebben. Mag DIT NUMMER dan ook op de lijst?

Bugsnax, door gamers

Bugsnax is een computerspelletje voor kundige kleuters van 4 en vrijgezelle mannen die de hele avond Golden Power drinken, in hun eentje op de bank tussen de korstige sokken. Bij de lancering van het computerspelletje speciaal gemaakt voor mensen die geen Call of Duty durven te spelen kwam ook een liedje: It's Bugsnax. Het is een stom lied en het slaat ook nergens op, maar als die vriendinloze einzelgämers het nummer graag in de Top 2000 willen cheaten kunnen we ze alleen maar aanmoedigen. Control-F Godmode makkers!

Normaal, door boeren

De boeren hebben ook een heel origineel idee: dat nummer van Normaal in de Top 2000 zetten. Dat heeft de boeren vorig jaar immers ook heel veel resultaat opgeleverd. Nadat 'De Boer dat is de Keerl' als nummer 9 op de lijst van 2019 werd gedraaid kregen alle boeren een gratis trekker, werden de stikstofregels ingetrokken door Carola Schouten en besloot Tjeerd de Groot (D66) zijn naam te veranderen in Hendrik Koekoek. Derhalve, dit jaar opnieuw! BOEREN BOEREN.

Vuurwerktokkies, nummer van Beukers

Wat moet het verschrikkelijk zijn. Je leven is al een hel, Samantha op de bank zit alleen maar te zeiken, je mag het café niet meer in EN DAN PAKKEN ZE JE OOK NOG JE VUURWERK AF. Als je ieder jaar op 3 januari weer zit af te tellen naar 31 december moet je vooral op de door de intellectuele voorhoede aangestoken hardstyle-hel van hierboven stemmen, al moet je misschien ook gewoon een hobby zoeken.

Erwin Nyhoff, door Erwin Nyhoff

En de Erwin Nyhoff-award voor meest sympathieke actie van het jaar gaat naar Erwin Nyhoff, die een nummer van Erwin Nyhoff in de Top 2000 probeert te lobbyen. Erwin Nyhoff vindt de muziek van Erwin Nyhoff namelijk erg goed en volgens Erwin Nyhoff lijkt de muziek van Erwin Nyhoff erg op Bruce Springsteen en Elvis Presley enzo. Wat een compliment van Erwin Nyhoff aan het adres van Erwin Nyhoff! Volgens Erwin Nyhoff is het gek dat dit nummer van Erwin Nyhoff nooit het grote publiek heeft bereikt, daarom dus deze hartverwarmende actie voor Erwin Nyhoff!

Spirit of St. Louis, omdat een oom is overleden

Roland, de oom van Lisa Leeuw, is overleden. En dus moet er natuurlijk een nummer van diens band in de Top 2000! Oom Roland was namelijk actief in de muziekscene van Leiden en hij gaf Lisa zelfs een gitaar cadeau! De absolute uitsmijter: "Het is ook gewoon een leuk liedje."

Groningen, door Janneke

Janneke wil graag een liedje over Groningen in de Top 2000. Wat zou het mooi zijn als alle Groningers stemmen op een liedje over Groningen om Groningen op de kaart te zetten! Het nummer dat Janneke heeft uitgekozen voor deze nobele daad is toevalligerwijs een nummer van Janneke zélf: het nummer Groningen. Nou Janneke Jager, wij gaan even in een hoekje uien snijden alsook janken als een trekpaard om zó veel onbaatzuchtige liefde voor de provincie Groningen. Maar zonder gekheid, het lied is stom en wij willen ook wel een Groningen-hit in de Top 2000, maar dan wel het prachtige & hartverscheurende Bietenlied van TikTok Tammo. Mojjjjj.

Wij willen deze