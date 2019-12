Zodra Mariah Carey het startsein geeft voor haar jaarlijkse ereronde langs de Nederlandse radiozenders begint heel Nederland tijdens het 'Top 2000 is stom'-roepen hard te schrijven voor hun eigen moralistische muziekonderricht: wie mijn muziek niet cool vindt heeft er echt geen verstand van!!1! Tevens proberen allerlei activistische kliekjes een nummer hoog in de lijst te krijgen, het is ieder jaar hetzelfde liedje en toch kleeft er gek genoeg altijd het woordje 'ludiek' aan. De intentie is weliswaar ontzettend nobel: mijn kameel is ziek en hij luistert graag naar dit nummer, het strijdlied van geplaagde supporters van FC Den Bosch, die en die heeft 'Er staat een paard in de gang' echt keihard verdiend want hij heeft zijn wachtgeld moeten inleveren. Omdat kwaliteit toch geen ene zak uitmaakt prijzen we ze dit jaar gewoon allemaal aan, zonder uitzondering prachtige en hebbelijke nummers. Nou daar gaan we he.

Retteketet AZ, door Maarten Snauw

Ah ja, AZ. Die voetbalclub rijdt Sinterklaasje natuurlijk stilletjes voorbij, want ze hebben geen schoorsteen. Sterker, ze hebben geeneens een dak. En bovendien: cadeautjes uitdelen doet alleen de defensie van Feyenoord. Als er één club is die baat heeft bij een plek in de Top 2000 is het wel AZ. Het voetbal is niet zo slecht als bij pak 'm beet NAC Breda, waar ze ook een laffe poging deden in de lijst der lijsten te komen. 'Niemand minder dan' Leo Blokhuis vindt Retteketet AZ een leuk nummer dus dan moet het qua compositie ook wel legendarisch materiaal zijn! Stemmen dus gekken waar wachten jullie nog op!

Oh Oh Den Haag, door scholieren van een of andere school

Scholieren, ooit waren wij het, we weten het nog goed. In onze tijd was het vooral zaak om Samantha of Priscilla zo gek te krijgen mee te banjeren richting het fietsenhok, maar die was dan altijd bezet want daar stond Paul Depla al. Tegenwoordig houdt het scholierengilde zich voornamelijk bezig met de nobele zaak. Het klimaat bijvoorbeeld, want de vorige generaties hebben het flink verneukt voor de toekomstige generaties, of het in de Top 2000 krijgen van het nummer 'Oh Oh Den Haag'. Die van debatcomité Duindorp hebben alvast maatregelen aangekondigd: als 'Oh Oh Den Haag' niet in de Top 2000 komt gaat alles in de fik.

Vlinder, door Peter R. de Vries

Peter R. de Vries denkt eigenlijk maar aan één ding: anderen. Peter is misschien wel de meest nobele en eervolle figuur die ooit iedere dag op de televisie verschijnt voor 1500 ballen per keer. In casu denkt Peter aan de familie van Nicky Verstappen, een prachtig gebaar. Stem Peter R. de Vries Vlinder of moet-ie Royce soms op je af sturen?

De boer dat is de keerl, door TeamAgroNL

Zit je dan 's ochtends. Eitje bakken, plakje bacon erop, glaasje melk erbij, alles, te roepen dat die vieze vuile vervuilers op het platteland moeten oprotten naar hun eigen platteland. En ineens weet je: goh, die boeren, die zijn zo vervelend nog niet.

Mijn gebed, door Wilbrand uit Nijkerk

Eigenlijk een actie van vorig jaar maar wat zou het, want God is helemaal niet van de tijd, God is op ieder moment van je leven een hartstikke relevante knaap. En omdat er in Europa allemaal van die kerken in de fik worden gezet haalt ene Wilbrand de christenkastanjes uit het vuur. De prachtige compositie Mijn Gebed in de Top 2000, voor iedereen een hartstikke goed moment eens na te denken over zijn leven godverdomme. My name is Kees van der Staaij and I approve this message.

Vrouwen, door vrouwen

In China is het misschien het Jaar van het Varken, maar in Nederland is het het Jaar van de Pik. En niet alleen dit jaar, het is ALTIJD het Jaar van de Pik. Laten we daar maar eens verandering in gaan brengen want we zijn wel een beetje klaar met die blote lullen de hele tijd om ons heen. Het wordt het Decennium van de Vagina, starting NOW.

Ede Staal, door Engbert Gruben

Jammer dat de eretitel 'Taal van de Liefde' is geclaimd door het Frans, anders was het Gronings ermee aan de haal gegaan. 'Blief mit dien poten van mien poedie' en meer van dat soort romantische volzinnen, we zakken hier bijna over onze barkruk. De belangrijkste noorderling aller tijden, Ede Staal, moet natuurlijk ook in de Top 2000. Ze hebben daar al aardbevingen en ze raken hun huizen ook niet kwijt, dus gun die mensen in godsnaam een verzetje.

Samson & Rondwip, door windmolenmemes

Rechts op de afbeelding Gert Verhulst, lijdend voorwerp in de belgenmop 'de beroepsavonturier beklom de K2, maar Gert Verhulst beklom de K3'. Nog voordat Gert bekend werd van waarom Gert bekend werd deed hij dingen met Samson, een kruising tussen een bullmastiff en pianist Jan Vayne. Samson de pratende hond maakte zijn acteerdebuut in de iconische aflevering 'De bel doet het niet' en omdat IEDEREEN groot is geworden met de avonturen van deze dekselse rekel mag hij toch ook wel in de Top 2000.

Poep in je hoofd, door Nieuwe Revu

Heeft iemand toevallig het nummer van Bob Dylan want het Nobelprijscomité wil graag z'n award voor de literatuur terug. Er is namelijk een nieuwe sheriff in de stad: Bob Fosko en De Raggende Manne met hun legendarische track 'Poep in je hoofd'. Nu zal het Bob vast worst zijn, maar vraag iemand of je hem even lekker in zijn bek zal schijten en diegene countert opzeker de wedervraag 'Of heb je al poep, poep in je hoofd'? Collectief geheugen, mensen. Stem De Raggende Manne.

Meat is Murder, door de Animal Crackers

Nu wil het toeval dat wij vanavond een bijzonder verantwoord geslacht diertje van Koop een Koe in de vrieslade gedrukt krijgen, maar we moesten vroeger altijd heel erg hard lachen om Animal Crackers. Was Hans Kraay jr. daar niet presentator ofzo? Of was het van die cocaïneboer van Waku Waku? Nou ja we weten het even niet meer.