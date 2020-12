Gedoe in de stad van Vrede & Recht. De politie meldt dat er zojuist twee gewonden zijn gevallen bij een steekpartij in een winkel op de Grote Markt in Den Haag. Tegelijkertijd is er ook brand bij een winkel op de Grote Markt in Den Haag. Er zou volgens Regio15 iets brandbaars bij de winkel naar binnen gegooid zijn. De dader is op de vlucht, maar we hebben nog geen signalement. Later meer.

UPDATE: Politie: De verdachte is een lange, getinte man, ca. 30 jaar. Hij droeg een zwart jack, een trainingspak en grijze schoenen

UPDATE: Brand is geblust, de twee gewonden worden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

UPDATE: Verdachte aangehouden.

MEER INFO: Bij Omroep West: "Omstanders zeggen dat een man in de supermarkt boos werd, een fles alcohol uit het schap pakte, die op de grond gooide en de vloeistof aanstak. 'Ik hoorde dat iemand binnen mensen heeft neergestoken,' zegt de eigenaar van de modezaak."

UPDATE: Persbericht politie:

Bij een steekincident in een supermarkt in de Grote Marktstraat in Den Haag raakten woensdag 2 december drie supermarktmedewerkers gewond. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vluchtte de winkel uit. Later werd in Pijnacker een 43-jarige man aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

De melding van het steekincident kwam binnen rond 12 uur. Tegelijkertijd kwam ook een melding binnen van een brand in dezelfde supermarkt. Gewaarschuwde agenten startten direct een onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de verdachte bij beide incidenten betrokken is.

Overgebracht naar ziekenhuis Twee slachtoffers werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Door het inademen van rook kregen drie agenten last van ademhalingsproblemen. Zij zijn ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding verdachte Kort na het steekincident ging een speciaal arrestatieteam met politiehonden een woning binnen omdat de 43-jarige verdachte zich daar mogelijk bevond. Hij werd hier echter niet aangetroffen. Niet veel later konden agenten de man wel aanhouden in Pijnacker, in de omgeving van het station.

Aanleiding nog onderzocht Wat de aanleiding is voor het neersteken van de slachtoffers en de brand is nog onduidelijk en wordt op dit moment nog onderzocht. Forensische Opsporing stelt sporen veilig op twee locaties, bij de supermarkt op de Grote Marktstraat en in de woning. Ook kijkt de politie camerabeelden uit.

Heeft u informatie? Heeft u meer informatie over het incident of was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u beeldmateriaal dat kan helpen bij het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.