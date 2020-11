Mijn stem voor FVD was een stem tegen het partijkartel.

Ik zie met lede ogen aan hoe wij ons land naar de afgrond manoeuvreren door verstrikt te raken in het EU web en ons garant te stellen voor failliette landen als Italië. Intussen zijn we in Nederland onze bevolking aan het afknijpen middels extra belastingen en bezuinigingen op publieke middelen. De taart wordt steeds groter, maar we krijgen er steeds minder voor terug.

Ik zie met lede ogen aan hoe moslimjongeren in de zomer zonder reden avonden lang gaan rellen en slopen. Hoe ze leraren bedreigen vanwege een tekeningetje, en ze tegelijkertijd massaal gaan janken dat ze zich gekwetst voelen en dat kwetsen niet ‘fatsoenlijk’ is. En dat er wekelijks 500 van dit soort lui bijkomen + veel vanwege gezinsherening en dergelijke.



En nu zie ik dus met lede ogen aan hoe FVD ten gronde is gegaan. Hoe Baudet met zijn narcistische trekken niet in staat was zijn partij te leiden als een democratisch forum en met rare acties al veel potentiële kiezers heeft weggejaagd. Of ie antisemitisch is of niet weet ik niet, er zitten in ieder geval een aantal uitgesprokener antisemieten in de kamer, maar blijkbaar wordt dat inmiddels wel getolereerd en hebben we geen zin om dit met tientallen artikelen te onderbouwen en bewijzen. En dat synagoges bewaakt dienen te worden door militairen, dat vindt blijkbaar ook iedereen tegenwoordig normaal.

Maar ook hoe de partij met hun incapabele leider is omgegaan. Ruzies uitvechten op Twitter, in het openbaar modder gooien. Deze ‘leiders’ hebben van mij ook het vakje ‘ongeschikt’ gekregen.

Mijn hoop dat er wat gedaan kan worden aan de problemen waar ons land tegenaan loopt en die door het partijkartel niet erkend worden is vervlogen. Artikelen over de toeslagen affaire, de lezing van Omtzigt, de totalitaire wetgeving, diverse ver- en geboden laten me koud. Omdat ik weet dat er niks aan gedaan gaat worden door het partijkartel, en dat we niet in staat zijn gebleken een alternatief te creëren om dit op democratische wijze te slopen.



Ik ga deze keer op Geert stemmen. Alleen al omdat hij als enige partij de problemen van Nederland erkent. Hij (en ik) zullen wel weer 4 jaar genegeerd worden, maar ach, het zij zo. We boemelen rustig verder.