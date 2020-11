: In NL over het hele jaar vlg. Hopkins 9.402 doden. Er overlijden in NL jaarlijks per dag zo ongeveer 420 mensen.

Over 9 maanden zou je dan door de griep ongeveer 1.000 doden per maand hebben, ofwel een 33 per dag.

Dat is niet uitzonderlijk. En je geouwehoer over mensen onder de 60 - hoeveel zijn dat er helemaal? Vrijwel iedereen die er met of aan overlijdt is 75+, vrijwel altijd met onderliggend lijden, net als bij elke willekeurige griep.

De grap is eigenlijk dat in het begin het aantal doden werd gemeten, maar dat men daarvan is afgestapt omdat het niet meer 'overtuigde'. Uit armoede is men toen maar gaan lullen over restverschijnselen en besmettingen (laatste ook al onzin, omdat een pcr-test niet zegt dat je besmettelijk bent) en ja, zo hou je de mensen wel bang.



Ik vind het eerlijk gezegd een grof schandaal dat de VVD dit gebruikt voor politiek gewin.