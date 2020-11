Lawinepijl bij Manniën was in 2013, niet vorig jaar.

Voetballen met nitraatbommen lijkt me ook darwin-award waardig, dus ook daar geloof ik niet in.

Daarnaast gebeurt het meeste in de Donken, niet in het centrum waar u woont.

Desalniettemin:

Woon ook in Roosendaal, de knallen zodra het donker wordt zijn niet grappig inderdaad, vannacht nog om 3u ergens een ontploffing. Zoals GS al zegt: aanpakken dat tuig, de lat erover, dat is het enige waar ze naar luisteren.

En die WVS'er op het filmpje heeft helemaal gelijk: Rutte had dat vuurwerkverbod NOOIT moeten aankondigen voor dit jaar. Zeg dan "vanaf 2021 geen vuurwerk meer voor particulieren", maar laat iedereen dit jaar er nog van genieten. Degenen die vuurwerk tof vinden, hebben dat allang in juni-juli in Polen/Italië/Spanje gekocht en zijn dat nu dus op aan het maken ipv met Oud&Nieuw.