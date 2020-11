Bruinhemden in de digitale krochten van de partij.

Een meneer met een rode pet op die onzin uitkraamt op een gracht.

De fractievoorzittert in Amsterdam die alleen nog Twitter kan gebruiken om de aandacht te krijgen.

Een suffe suflullo die blijkbaar vice-voorzittert kon worden in een pak die op een gracht naast de partijleider staat te prietpraten.

Henkie Otten die geen normale exit gegeven kon worden.

Een boreale opperbevelhebber die staat te janken over de media.

Allerlei nutteloze provinciale partijleden die opeens een standpunt hebben en hopen dat hun tweetje ge-embed wordt in de nationale pers.

De Hiddemeister die niet eens aan boord gehouden kon worden.

Een idiote knuffel met de jeugdige bruinhemd die alles naar de kloten geholpen heeft.

Het was allemaal te laag niveau. Te weinig doordacht. Te weinig vakmensen die snappen hoe je een organisatie runt. Collectief verblind door de aandacht en plotse roem.

En nu dan? Afsplitsingen? Een meneer die lijkt op een uil als fractievoorzitter? Een hoop heisa en meningen van mensen die lijken op leden van Wittemans Lagerhuis. De geest is uit de fles. Deze partij gaat terug naar de marge. LPF anno 2020. Geen houden meer aan.

Het is wachten op de volgende beweging want ruimte op rechts is er en zou ingevuld moeten worden door zinnige rationele mensen met enige gunfactor.