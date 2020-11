De verdraagzaamheid klotst weer eens tegen de plinten in de Kauthariaanse hoek van de maatschappij. De leraar die vrij legitieme vragen stelde over het causale verband tussen geweld en de islam zit momenteel thuis, wegens doodsbedreigingen. Grappig, dat het woordje 'profeet' verstopt zit in self fulfilling prophecy. De school doet het natuurlijk he-le-maal verkeerd door niet achter de leraar (of: 'leeraar') te gaan staan, maar door het keuteltje in te trekken en heel hard 'sorry allemaal' te roepen. Geven, geven, geven. Bukken, bukken, bukken. Prachtig hoor, dat we allemaal Paty waren toen er in Frankrijk een leraar werd onthoofd na het tonen van spotprentjes van de profeet. Prachtig hoor, dat iedereen en z'n Jesse Klaver de barricades opging omdat een leraar gewoon lekker leraar moet kunnen zijn. We komen echter geen steek verder als we te angstig zijn en ons weigeren te verdiepen in een paar fundamentele en existentiële vragen over de islam. Zoals: wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen? Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme? Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam? Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt? Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?