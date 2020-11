De “hoe” vragen impliceren allereerst dat we enig begrip willen hebben over het geweld door moslims. Wat je echter allereerst moet doen is het vaststellen dat dit een gegeven is. De agressie bij moslims en deugend links wanneer deze vragen gesteld worden zit in het feit dat het onmogelijk is te ontkennen dat moslims een zeer, zeer groot aandeel hebben in terroristisch geweld over de hele wereld.

Beantwoorden begint bij vraag 5. Wat mij betreft mag je ook stellen dat heel veel moslims echt wel rustig leven willen en niet gewelddadig zijn naar anderen. De vraag blijft staan waarom zo veel mensen in deze religie gewelddadig zijn of dit geweld verdedigen.

Het is lastig om de motivatie van terroristen echt goed te onderzoeken. Dit is een groep die juist in het geheim opereert en niet bereid tot meewerken aan onderzoek hoe men terrorist is geworden. Dat geldt ook voor bv IRA, RAF, enz.

De algemene en best logische redenering is dat het een sluimerend proces is. Iemand wordt niet in eens terrorist. Het gaat om verschillende lagen.

In geval van de islam heb je een religie die grotendeels erg orthodox is. Mannen hebben het voor het zeggen, er zijn sterke dogma’s, geloof is niet zo persoonlijk als bv een Christen of boeddhist heeft, maar is veel sterker dan andere religies ook een culturele en politieke identiteit. Islam hangt echt aan elkaar van voorschriften en wetten. Dat mensen orthodox zijn wil niet zeggen dat ze gewelddadig zijn. De meeste juist niet zou ik denken.

Deze orthodoxe voedingsbodem brengt echter wel een volgende laag voort. De groep die bijzonder gericht is op de superioriteit van het eigen geloof, wijst ander geloof en gedrag af als echt fout en keert zich af van mensen die geen moslim zijn. In functionele omgang met de ander blijft men nog steeds correct. Hier komt echter de volgende laag van echt wel vijandig tov, in ons geval, de westerse maatschappij en haar normen en waarden. Geweld wordt als “logisch” gezien. Ook als men zelf er geen uitvoering aan geeft; men heeft begrip en daar komen opmerkingen vandaan dat “moord niet had gemoeten, maarrrrrrrr de profeet........” en vul dan maar in. Ik denk dat uit deze groep de echte geweldplegers voortkomen.

Omdat islam heel groot is, is elke (kleinere) laag nog steeds groot en resulteert in wereldwijd fors moslim geweld.

Wat doe je er aan? Geen idee. Het mag duidelijk zijn dat vrijheid van meningsuiting in deze groep, en ook de niet direct gewelddadige onderlagen, zich zal beperken tot zeggen wat je vanavond wilt eten of waar je op vakantie heen wilt. De godsdienst staat boven alles en dus ook de wetten van het hele land. Dat gaat voor erg veel (dikke meerderheid) moslims op. Er is gewoon schijt aan het recht op geloofsafval en kritiek, laat staan belediging, van het vermeende superieure geloof. Ik vind geen echt verschil met bv communisme en nationaal socialisme.

Wil je dit stoppen dan kan dat niet in dialoog, want die erkent de orthodoxe moslim niet en gaat die ook niet aan. Je zult de gematigde moslims moeten steunen. Die zijn er en hebben het heel lastig. Zie Ekiz, Balci, Musa, Hirshi Ali. Ze lopen gevaar en op z’n best worden ze belasterd door moslims en hun deugende helpers. Hen steunen en rolmodel maken zal andere anonieme moslims helpen die ook uit de verstikkende deken van hun religie los willen komen.

Praktisch kun je om meer ellende te voorkomen, alleen maar gaan zorgen dat je niet meer moslims hier heen haalt. Hoe meer, hoe sterker. Er is al een parallelle samenleving ontstaan in onze samenlevingen in het westen.

Iedereen er uit gooien is onbegonnen werk en je kan je afvragen of je zelf dan niet moreel de diepte in gaat. Ze zij hier, het is een feit.

Je mag wel verwachten dat de grote meerderheid van niet moslims en de wel moderne en prettige mensen uit dat geloof, beschermd worden tegen de middeleeuwse barbarij. Dan mag je paal en perk stellen aan eisen om islam meer en meer straatbeeld te laten worden. Laat ze hun geloof beleiden, maar daar stopt het. Wetten zijn er voor iedereen. Geweldplegers lang opsluiten.

Beheersen dus, want ik ben pessimistisch tav dat geloof redelijk vlot humaner te krijgen. Als dat al gebeurd, dan zal dat over honderden jaren pas zo ver zijn.