Maar dit is toch prachtig mensen? Zomaar opeens spontaan in de buurt. Een intocht. Hoor wie klopt daar, kinderen? Is dat hoefgetrappel? En dan zie je opeens een stoet door de straat. Het is Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten. In het diepste geheim gearriveerd, en ook zo weer verdwenen. Geen aankondiging, geen voorpret, geen uren blauwbekken met een 6-jarige smurf op je schouders. Maar Supergeheime Intochten. Brabants Dagblad (van het Vlaamse subsidieconglomeraat DPG) noemde de intocht in Breda "illegaal". Maar hoe kan een eeuwenoud volksgebruik nu illegaal zijn? En zo ja, dan maar ondergronds de illegaliteit in. Laat 1000 intochten intochten. This is the way.