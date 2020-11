Rutte c.s. doen net alsof corona een soort ebola 2.0 is, zodat wat ze doen heel wat lijkt. Maar... het is geen ebola 2.0.



Bovendien is het de principiële vraag of het een staatstaak is om je te bemoeien met de gezondheid van burgers als die voor 99% niet in gevaar is (wat bij ebola het geval kan zijn). Ik ben van mening dat het niet aan Rutte is om te bepalen of ik wel/geen mondkapje draag, wel/niet naar buiten of een café ga etc., maar dat het aan de corona-vrezers is om thuis te blijven.



Ik heb, kortom, geen bezwaren tegen zelfgekozen thuisquarantaine. Het zeer kleine risico dat ik loop op corona neem ik graag op de koop toe, zeker als het alternatief is dat ik me aan allerlei volstrekt onzinnige regeltjes zou moeten gaan houden.



Tenslotte. Al die gehoorzame mensen handelen zuiver egoïstisch, met hun gelul erover dat ze ook mij/anderen beschermen. Misschien is het wel zo dat ik helemaal niemand heb gevraagd mij te beschermen. Dat heb ik dan ook nooit gedaan en ga ik ook nooit doen. Ik kan me, als het nodig is, prima zelf beschermen.

Kortom, tijd om de bange mensen gewoon op te sluiten, kan de economie gewoon weer verder, hoeven we dat wekelijkse gelul van een Rutte en De Jonge niet meer aan te horen, en kunnen we gewoon met die malle poppenkast stoppen.