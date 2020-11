Carbidtoerisme uit het westen. Het bestaat. De Randstad staat massaal in de file om carbid te halen in Friesland. Vuurwerk is verboten. Carbid is toegestaan. En ja, dan krijg je dus wc-papier-achtige toestanden in Friesland. Hele volkstammen uit het Westen onderweg om het geheimzinnige carbid te bemachtigen in Stynsgea, Trijeboerehuzen, Goaiïngaryp en Roptasyl. Gebieden, waar zelfs de Duitsers niet durfden te komen in WOII. Melkbussen al NIET MEER LEVERBAAR. Levensgevaarlijke toestanden dreigen nu op het Leidseplein, in Amsterdam-West, in Poelenburg, Zaandam en op Kanaleneiland te Utrecht. Carbidschieten is een kunst, en is heel wat anders alsdan een Action-aansteker bij een rotje houden. DOE IETS HUBERT BRULS! Straks is heel de Randstad weggevaagd met oud & nieuw. Hee. Idee.