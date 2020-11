ik kan er niet meer goed tegen. In het Westland had je ontzettende lichtvervuiling door de kassen, maar ja daar zat op zich een goede reden achter. Meer opbrengst van bloemuh en tomaai-juh. Maar de lichten in de kassen staan s'nachts nu verplicht uit, want klimaat/milieu/verdwaalde vogels... boehoe huil, boehoe erg.... etc. Maar terwijl veel kassen dus uitstaan en er ook heel veel kassen sowieso naar het buitenland verdwenen zijn en de glazenstad tegenwoordig meer van baksteen en gipsplaat is gemaakt, neemt de lichtvervuiiling alleen maar toe, omdat tegenwoordig ook iedereen z'n huis mooi wil uitlichten. Maar dan toch weer de boeren/tuinders de schuld geven!