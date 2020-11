Today, the primary state backers of the Muslim Brotherhood are Qatar and Turkey.



As of 2015, it is considered a terrorist organization by the governments of Bahrain, Egypt, Russia, Syria, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.



Gesteund door Turkije is een rode vlag en significant richting opstelling jegens het dossier door DENK (trap er niet in en wen er ook niet aan). Dat van de 6 landen die het Moslim Broederschap (MB), bestempelen als terroristische organisatie, zijn er 5 islamitisch en dat is te bestempelen als zéér significant.



Wat dichterbij nog veel belangrijker is, is het position paper dat vervaardigd is door Rob Sandee, voormalig medewerker van de Militaire Inlichtingen en Veiligheisdienst (MIVD), t.b.v. openbaar verhoor Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen d.d. 10 februari 2020.



Het is slechts 13 pagina's maar de MB wordt maar liefst 48 x genoemd.



Zomaar wat citaten uit het 13 pagina's tellende dossier:

" Tot de andere kern organisaties van de Moslim Broederschap in Europa behoren de EUROPE TRUST, de EUROPEAN COUNCIL FOR FATWA AND RESEARCH (ECFR) en de FORUM OF EUROPEAN MUSLIM YOUTH AND STUDENT ORGANISATION (FEMYSO)."

" In de afgelopen jaren zijn honderden miljoenen via de QATAR FOUNDATION, QATAR CHARITY en de SHEIKH EID BIN MOHAMMAD AL-THANI CHARITABLE ASSOCIATION gepompt in de bouw van Islamitische centra en moskeeën met als doel het vergroten van de invloed van Qatar en de Moslim Broederschap ideologie en het Salafisme in Europa en Noord-Amerika."

"Het is mijns inziens problematisch dat het wordt toegelaten dat de Moslim Broederschap ideologie en het politieke salafisme zich kunnen versterken binnen de Moslimgemeenschappen in Nederland met geld uit de Golf Staten."

"Naast Qatar is een tweede belangrijke bron van financiering Koeweit. Zowel de Moslim Broederschap in Nederland als Salafistische centra hebben geld ontvangen uit Koeweit."

" In andere landen zoals Syrië werd de Moslim Broederschap ook verboden nadat de MB een gewapende opstand tegen het regime van Hafez AL-ASSAD was begonnen in 1976 dat culmineerde in het artilleriebombardement van 1982 op de historische binnenstad van Hama, door de broer van Hafez AL-ASSAD, Rifaat AL-ASSAD. Tot voor kort stond op het lidmaatschapvan de Moslim Broederschap de doodstraf in Syrië."

"In 2011 schreef de AIVD “(d)oor het veiligheidsbewuste en heimelijke optreden van deNederlandse Moslimbroeders kan niet uitgesloten worden dat er naast de geconstateerde intenties andere doelstellingen bestaan die strijdig kunnen zijn met de democratische rechtsorde in Nederland.”

Mensen die zich, op wat voor wijze dan ook, verbinden of verbonden hebben, horen in het Nederlandse politieke landschap, niet thuis.