In Ede is dit heel gewoon. Je woont daar naast de Ginkelse Heide en uitgestrekte bossen waar je zondag's wandelend sowieso hertengeweien kunt vinden als je maar genoeg wandelt. Had er meerdere thuis toen ik er nog woonde aan de bosrand. Afzagen is zonde, omdat het gewei dan niet de zg. Rozenkrans heeft, de verdikte rand waaronder het aan de schedel vastzit. Dat is lelijk en getuigt meteen van bruut (zaag)geweld om het gewei van de schedel te verwijderen. De geweien die wij in de bossen vonden waren gaaf en dus mét Rozenkrans. Vaak vond je er eerst één, beetje zoeken in de omgeving en letten op beschadigingen aan boomschors, door het afstoten door het hert van het tweede gewei, vond je vaak wel het tweede gewei.