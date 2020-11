Hallo mensen in de zorg. Dat applaus van laatst, kunnen we dat nog ergens terugkrijgen of zo? Want wij willen met terugwerkende kracht niet geklapt hebben voor de Haagse SEH-artsen die pleiten voor een ALCOHOLVERBOD met Oud&Nieuw, alleen maar omdat ze geen zin hebben om te werken. "Vechtpartijen onder invloed van drank, alcoholvergiftiging, comazuipen en dronken valpartijen. ,,Het is het alcoholgebruik en de letsels die hierdoor ontstaan die vooral zorgen voor een toename van de werkdruk tijdens oud en nieuw”, zeggen de artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp in het Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde in Den Haag. De conclusie in het Haagse ziekenhuis is dan ook dat een alcoholverbod écht zou helpen om de werkdruk in het ziekenhuis te verlichten tijdens de jaarwisseling." Nou artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp in het Haaglanden Medisch Centrum, dat zal allemaal best, maar van ons glaasje champagne-achtige drank om één over twaalf en de vijftien blikken bier die we daarvoor en daarna drinken blijf je af! Zijn we nou helemaal gek geworden zeg.