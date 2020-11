Het is momenteel geen pretje om leraar te zijn. Althans, het is momenteel geen pretje om leraar te zijn als je Samuel Paty heet, want dan heb je geen hoofd meer, en het is geen pretje om leraar in Rotterdam te zijn, want dan zit je ondergedoken. En nu trekt de vereniging van leraren maatschappijleer (met oogkleppen op naar de samenleving kijken) aan de bel bij het kabinet en de Tweede Kamer. "De recente onthoofding van een docent in Frankrijk en de bedreigingen aan het adres van een docent maatschappijleer aan het Rotterdamse Emmauscollege waren de aanleiding voor het versturen van de brief aan politiek Den Haag."

Dus wij lezen. We lezen: blabla meer contacturen. We lezen: blabla te weinig maatschappijleer. We lezen: er is geen band met leerlingen. We lezen: Nederlandse leerlingen weten te weinig over de democratie en de rechtsstaat. We lezen: "We krijgen niet de tijd om uitgebreid in te gaan op de democratie, de rechtsstaat en andere controversiële onderwerpen." We lezen: het wordt steeds lastiger controversiële onderwerpen aan te snijden. We lezen: meldpunt linkse indoctrinatie VAN HET FORUM VOOR DEMOCRATIE (serieus?). We lezen: polarisatie. We lezen: online lesgeven. We lezen nog een keer: linkse indoctrinatie. We lezen: relatie student en docent. En we lezen shit over heilige koeien (wat??) en holistische benaderingen.

We lezen van alles. We lezen 0x islam. Maar we weten genoeg. Het is allemaal de schuld van het FvD.