De omwenteling wordt alsmaar duidelijker. Het linkse gedachten goed is sluipenderwijs door de jaren heen als een continue stroom over het land gegaan. De samenleving wordt gekneveld door extremisme en minderheden.

Pers, journalistiek, radio en TV zijn binnen de linkse macht gekomen en worden gebruikt als propaganda kanaal. Politie, O.M. AivD, rechtspraak, het heeft de corruptie omarmd en heeft gezag laten varen. De democratie is tanende, het land heeft zijn kroonjuwelen uitgeleverd aan ongekozen lieden in Brussel. Cultuur en tradities zijn rood geschilderd. We worden overspoeld door massa's immigranten die wekelijks in aantallen aanzwellen. Voor een bestendige zorg moeten we een beroep doen op Duitsland. Nederland was Nederland, het is nog slechts een schim van zijn verleden. Men vindt het niet meer nodig om wat goed en vredig was met rust te laten. Rutte de sloopkogel van mijn vaderland.