Wéken geleden besteedden we in onze superbelangrijke Nieuwsbrief (exclusief voor Premium-bazen, verkrijg hier) al eens aandacht aan de verdrietige metamorfose van het toch al terminale Instagramaccount van de vvd. In al hun wanhoop proberen ze de jeugd te bereiken, want die houden zich met volstrekt andere dingen bezig dan cognac drinken in een kasteel, integriteitsregels schenden en goochelen met cijfertjes van 'n bedrijf. Het begon allemaal met wat nietszeggende fotootjes van de grote baas, maar toen kwam er ineens een soort meme: Patient Zero. Je kunt niet een 'grappig' plaatje pakken en daar een tekst boven zetten. Echte memes komen uit een organisch ontstaan zelfverwijzend ecosysteem. Het is een daadwerkelijke taal, en dat je woorden kent, betekent niet dat je de taal spreekt. Corporate meming gaat dan ook (bijna) nooit goed. Tegenwoordig braakt de vvd louter schijtlollige kneuzenmemes die oenig worden geïnterpreteerd alsook foutief worden gekruist (© het internet) en om het land geïnfecteerd te krijgen met deze dodelijke vorm van meme-aids geeft de partij bakken met geld uit. Oftewel: de vvd doet het expres. Denk daar maar eens over na, als die vvd-knuist zonder glijmiddel je achterwerk binnendringt op het moment dat er weer eens een besluit is genomen die iedereen keihard in de portemonnee raakt. Het nichtje van de zoon van een amice doet aan geinige memes, hahahaha. Zin om op iedere partij behalve de vvd te stemmen, nu.