Maar op mariniers toch net iets gekker. Veroverden tijdens de Tocht naar Chatham het Britse vlaggenschip HMS Royal Charles en sleepten het vervolgens terug naar ONS LAND. En een paar jaar later verbraken ze het marathon-record van de Britse Royal Marine Commandos met 16 minuten. En nu dus wegens succes verlengd: de marinierskalender. Hun editie 2020 was misschien wel het beste dat dit jaar voorgebracht heeft, maar 2021 belooft dus "nét iets pikanter" te worden. Zelfs commandant Mac Mootry staat er deze keer zelf ook in als Mr. Februari. We zijn hier in alle eerlijkheid over de hele linie niet klaar voor. De kroegen zijn dicht dus we kunnen al nergens meer mannelijkheid aan ontlenen, en onze wankele geaardheid nog verder in twijfel trekken is echt het allerlaatste wat we nodig hebben.

Nou ons broekje niet