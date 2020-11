Kijkend naar de cijfers begrijp ik die hele aanscherping voor het hele land totaal niet. Of de Gristenen in het kabinet willen kosten wat kost naar de kerk met Kerst waardoor we nu even met z'n allen moeten bloeden of ze hadden hele rare verwachtingen van de curve. Ze vinden het niet snel genoeg naar beneden gaan, maar wat hadden ze verwacht dan? Dat je van 11K in een dag naar 6K in een dag zou kunnen zakken? Ik heb wat basismodelleren gehad op school, maar kijkend naar de curve is dit exact wat je verwacht. Waar ze voor weglopen is het volgende: ze hebben de curve op 9K/10K/11K per dag laten komen. Door halfbakken maatregelen eind september (1 uurtje minder lang zuipen) en in oktober (dan de horeca maar weer dicht). Maar goed, dat kwaad was al geschoten, dus waarom je nu nog harder ingrijpt snap ik niet. Overigens, dat reisadvies, waarom hebben ze dat in de zomer niet gedaan? |Gewoon lekker weg in eigen land, voor de hele EU. Dan is Italie volgend jaar dubbel zo mooi. Zou ik zeggen. Maar goed. Iemand nog een biertje? Enne, is Sleepy Joe al president, of dood?