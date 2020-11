Je beschrijft hier tal van alarmerende inzichten die door veel deugmensen terzijde worden geschoven. De fout door islam als een religie neer te zetten is de grootste inschattingsfout. Het is een totalitaire levensopvatting waarin het eindstadium totale dominantie is.

Peter Hammond zei ook al:

Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life. Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components.