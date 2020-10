Ook al gesneuveld op het hakblok van de multiculturele samenleving. Opsporing Verzocht. Uw wekelijkse inkijk in de vaart der volkeren en Staat van Het Land bestaat al sinds 1975 (!) en is een groot succes onder de bibberende bejaarden van Nederland 1 die de afstandsbediening niet kunnen vinden. Het immer diverse en uiterst inclusieve TV-programma moet korter, verhuizen naar een ander tijdslot (soort van doodstraf in medialand) en krijgt een gigantische zomerstop van 14 weken. Zo blijkt uit een interne memo van NPO en AvroTros, die Telegraaf, RTL Boulevard en NieuwNieuws hebben ingezien. De politie is uiteraard WOEST, en we houden onze hart vast voor een aanschuivende Ellie Lust in talkshows. Later meer.