Nou. De regering-Erdogan gaat juridische en diplomatieke stappen ondernemen naar aanleiding van bovenstaand plaatje (!) van het Franse tijdschrijft Charlie Hebdo (!!!). "Onze strijd tegen deze onbeleefde, slecht bedoelde en beledigende acties zullen tot het einde doorgaan met reden en vastberadenheid." Krijgt de tyfus, Erdogan. Weet je wat onbeleefd is? Weet je wat slecht bedoeld is? Weet je wat beledigend is? Dat is de moord op 12 mensen vanwege een paar tekeningen. Dat is het neersteken van 2 andere mensen vanwege dezelfde tekeningen. En dat is het onthoofden van 1 leraar vanwege opnieuw dezelfde tekeningen. Die aanslagen zijn het probleem. Het geloof achter die aanslagen is het probleem. En het tuig in Ankara dat het gore lef heeft om in deze omstandigheden boos te zijn om een andere tekening is het probleem.