De peilingen voor Joe Hidin' zijn inderdaad een complot. Mijn god was is het gebrek aan enthousiasme voor Basement Joe toch schrijnend. Die van onze Tjer is makkelijker te verklaren. Geertje is nu de flavour of the month, en een deel van het kiesvee van FvD is weer terug naar het lauwe meurende nest van het CDA. Dit rond de tijd van het lijsttrekkersrace tussen Omtzigt (waar de meerderheid nu zit) en schoentjes. That's all. Het waarom is ook geen complot, Geertje oogt nu sterker en Bedet heeft een paar zwakke optredens gehad vooral op de socials.



Sjerry heeft een running mate a la Mike Pence nodig om de weggelopen CDAers weer terug te halen. En te overtuigen dat Omtzigt idd controlled opposition is en een stem op hem een stem op het partijkartel is. Een type Jenny Douwes. Hiddemeister vindt het allemaal wel best en sjokt lurkend aan een cigaretje braaf achter Terry aan.

De stemmen verloren aan Geertje zijn gek genoeg makkelijker terug te halen, een succesvolle campagne en een paar keer gillen op tv dat de ieslaaam kudt is door Geertje, en dat deel komt wel weer terug.

Maar goed onze snoeshaantje zal het wel weer alleen gaan doen en tussen de 4-5 zetels halen. En mag hopen dat zijn partij niet over 4 jaar niet implodeert als Theofieltje stopt.