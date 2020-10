Hierzo. De laatste aflevering, maar dan in een half uur. Kun je twee keer kijken want dankzij de wintertijd heb je een uur extra. (Ook als podcast via Soundcloud | Spotify | Apple). Of kijk gewoon meteen de hele aflevering, daarrr, tenzij je de aanblik van een groezelig doch gezellig café momenteel ff niet verdraagt want dat draconische dramabeleid van dat DDR-trio is ook wel echt tamelijk dodelijk voor de levenslust. Hier, dierennieuws om je op te vrolijken, zoogdierennieuws om je warm te houden en een trap na van Big ZuckerTech om je dociel te houden. Bockbiertje, iemand? (Nee, gewoon een keer geen Bol-link vandaag, deze maand zijn de targets wel gehaald.) Proost.

Ondertussen, in Italië