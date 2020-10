De corona crisis laat duidelijk zien hoe stuk dit land is, hoe een rijk land (geld) straat arm is en een onontwikkeld land is.

De gehele publieke sector is stuk bezuinigd. Overal geld en personeel te korten.

De politie & boa's kunnen niet handhaven omdat er geen capaciteit is.

IC bedden zijn jaren geleden weg bezuinigd, de kosten in de zorg zijn explosief gestegen (veel te veel bureaucratie en management lagen).

Huizen tekort, huurhuizen zijn onbetaalbaar geworden, stikstof gedoe..... etc.

Door Corona wordt de andere zorg afgeschaald of niet meer gedaan met als een gevolg enorme schade aan de gezondheid. Kanker onderzoek en behandelingen zijn stop gezet in sommige regio's, in andere regio's drastisch afgeschaald.

Ik ben gezegend dat ik nog wel geholpen ben in maart / april in het UMCG!.

Heb het te doen met de mensen die dit niet gegund was.

De +20 miljard die aan Brussel overgemaakt is (doorgegeven aan Zuid Europa) had deze zomer geinvensteerd moeten worden in de zorg (middelen en personeel) en fatsoenlijke beschermingsmiddelen voor de burgers (zorgplicht overheid).

Het land zit vol met gelukzoekers die een enorm zwaar op onze belas drukken, geen toekomst en de kommende decenia's ons nog heel veel gaan kosten.

Daarbij krijgen we de overlast erbij, en polite en boa's kunnen of mogen niet handhaven.

Defensie is zo afgeschaald dat we beter gelijk die tent wel kunnen sluiten en het personeel inzetten waaar we ze nodig hebben (zorg, beveiliging, onderwijs).