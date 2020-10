Het plooit en glooit, golft en glijdt: het F1-circuit in de achtertuin van Erik de Vlieger is een absolute achtbaan met gloednieuw asfalt, dus zijwaartse schuivers zijn niet uitgesloten in Portugal, waar deze eeuw nog geen F1 verreden is en de middag dus vol verrassingen kan zitten. De startopstelling is dat echter uiteraard alvast niet: 2 Mercs op 1 & 2, Max daar een kwart seconde achter en ook Karel de Klerk vond weer aansluiting op P4 terwijl dat andere rode renpaard wederom niet door Q2 kwam: Seb begint vanaf P15. Met losliggende putdeksels, gladde stukken buiten de ideale lijn, een paar listig glooiende bochten en een heel lang recht stuk is het in ieder geval een geweldig circuit, en de prachtige omgeving waarin het gesitueerd is geeft je een gratis herfstvakantiegevoel vanuit je lockdownstoel. Lights out om 14u10, en dan maar weer hopen op het beste voor Max, zodat we misschien een keer geen zwart pantervuistje in de lucht hoeven te zien na de geblokte vlag. Streams hierrr, Ziggo op je televee, F1TV via een abo en je hebt nog tien minuten om je Totokaart in te vullen om de file achter de Mercedessen wat extra spanning te geven.

Checkered Flag: Another Groundhog GP. Eindigt zoals het begon in de top 3. Hamilton breekt wereldrecord GP-wins: 92 stuks. Pierre Gasly (P6) geeft Albon (P12) weer een rotgevoel.