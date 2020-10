Het was de mooiste wieleretappe in jaren, die megarit over de Stelvio van eergisteren. Wilco Kelderman, verreweg de leukste alsook de enige Wilco die we kennen, kraakte en kraakte, maar hield op de meet 12 tellen (op z'n ploeggenoot Jai Hindley) en 15 tellen (op Tao Geoghegan Hart van apothekersclub Ineos) over en dus mocht De Bever de Magenta #ff0099 Roze Trui aantrekken. Vandaag de laatste bergetappe, met drie keer de klim naar wintersportoord Sestriere en dan morgen een afsluitende tijdrit, maar daarin is Kelderman (normaal gesproken) beter dan z'n concurrenten. Wilco stond de laatste jaren vaker naast de fiets dan dat-ie erop zat, dus we gunnen 'm de zege wel. Live kijken kan op Eurosport, alwaar oud-renner Karsten Kroon en commentator Jeroen Vandenbelgen u op Sierd de Vossiaanse wijze voorzien van nuttig commentaar over Toscaanse taartjes, gevulde koeken en goede wijn. HUP WILCOMENEER!

UPDATE 13.48 uur - Commentatoren Jeroen en Karsten krijgen een frambozentaartje. Jeroen: "Met ietwat slagroom erop." Karsten: "Ik denk dat ze mijn slagroom er al af hebben gegeten." Jeroen: "Hm." Waarna het gesprek weer over muziekkeuze van een renner gaat.

Hij is nerveus, dus dat komt wel goed