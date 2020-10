We hebben ze er nog maar even bijgepakt. De Updates uit de Donderpreek van De Premier met de aankondiging van de nieuwe routekaart coronamaatregelen voor oktobero. En daar zien we toch heel duidelijk staan dat reizen naar het buitenland een verschrikkelijk slecht idee is. Het Koninklijk Gezin had schijt aan de maatregelen, ging toch, keerde halsoverkop terug, maar toch niet helemaal, want De Meiden bleven lekker in HET BUITENLAND, en vandaag zegt de ministrieel verantwoordelijke MinPres dat HET EEN PRIVEZAAK IS. Eerst was de smoes dat het vliegtuig vrijdag vol was, en nu is het al een privézaak.

Dat moet u even onthouden als u met 4 familieleden een taartje zit te eten, als u om 3 minuten over 6 nog uw restaurant aan het schoonmaken bent danwel na 20:00 uur staat te wildplassen met een joint in uw hoofd en een pilsje in de andere hand. Flikker op BOA. Privézaak ja. Wees gewoon die eigenwijze persoon & zoek de randjes van de regels op!