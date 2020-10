Punt met de moslims is het volgende: Verreweg de meeste moslims in Europa zijn vredelievend in hun gedrag, maar ook verreweg de meeste dodelijke aanslagen worden gepleegd door moslims. Is er dus een probleem met de islam? Ja, dat lijkt me vanzelfsprekend, die aanslagen in naam van Allah komen niet uit de lucht vallen.

Is de oplossing dan om 0 moslims in Euopa te hebben? Ja, zonder meer is dat een oplossing. Dan is de oorzaak van het probleem weg. Maar is dat een wenselijke eindsituatie? Voor die andere 99.99% van de moslims die geen geweld plegen zeer zeker niet. Want moet je de overgrote meerderheid van de moslims, die part noch deel hebben of wensen aan deze aanslagen, straffen voor het gedrag van enkelingen?

Voor mij is het antwoord op die vraag een duidelijk nee. Om verschillende redenen, maar niet omdat ik zo van de islam houd of zo gecharmeerd ben van de islamitische gebruiken en de gewoonten van moslims. Integendeel, ik moet er niets van hebben, die nonsens uit een sprookjesboek. Ik zou het prachtig vinden als alle moslims morgen hun koran in de kliko gooiden. Maar dat zit er niet in. Het zal wel eventjes blijven, die flauwekul met hoofddoekjes, regeltjes voor vrouwen, gezanik over halal eten en je piemeltje niet laten zien aan anderen want schaamte. Jammer. Maar, de vrijheid om moslioms te zijn en je zodanig te uiten is een groot goed. De vrijheid van moslims is ook de mijne, uiteindelijk. De vrijheid om te geloven in een lulverhaal ook. Ook mag je dat lulverhaal rondbazuinen, als er maar geen dwang bij zit of de vrijheden van anderen geschonden worden. Tot zover kan dit allemaal bestaan, naast elkaar, door elkaar, enzovoort. Maar de ghrens is overschreden als men overgaat tot dwang, restricties, machtsmisbruik en geweld. Daar hebben sommige moslims een handje van.

Wat mij betreft is deze oplossing haalbaar: Harde repressie en aanpak van iedere uitwas van religie die neigt naar intolerantie, geweld en haatzaaierij. Straffen die hoger zijn voor religieus geinspireerd geweld dan voor vergelijkbare daden. Verplichte vakken op school die de nadruk leggen op goed Nederlanderschap, de waarde van de Verlichting, discussie op basis van argumenten, logica, de rede. Je moet ergens beginnen. Zero tolerance als het dus gaat om opruiing, haatzaaierij en aanzetten tot segregatie. Dus geen islamitische scholen meer.

Onhaalbare oplossingen zijn de remigratie van hier wonende moslims, want hoe dan? Deportatie al helemaal. Allemaal ongrondwettelijk en even onwenselijk als de treinen uit Westerbork. Vluchtelingen uit islamitische landen weren is ook in strijd met de beginselen van gelijkheid, dus nee. Wel kan je tijdens de procdure reeds de nadruk leggen op de kansen die bestaan op aanpassing en acceptatie van de Nederlandse waarden. Een korte procedure, met slechts een half jaar maximale beslistijd. Daarna is het helder: Blijven, of niet. Verder zou ik voor een sowieso tijdelijke opvang zijn van maximaal 5 jaar. Daarna volgt terugkeer of uitzetting.