Wat een week. De kroegen gingen weer dicht (tot december?) maar de kerken bleven open terwijl de besmettingscijfers dag na dag records boekten om onze fixatie op angst & beven vast te houden (don't mention the 98%!). Koning Willy gaf de luchtvaartsector & vakantiebranche een slechte naam en een Tsjetsjeen in Parijs deed hetzelfde met de islam. Onze lieve vriendin van vroeger Zimra is ziek vanwege te grote jopen. De Staatsomroep heeft zichzelf ritueel geslachtofferd door de stickers van hun busjes te krabben en daar heel hard bij te huilen en de overheid blijft maar blunderen op ieder detail van de pandemiebestrijding.

Wat heeft burgemeester Halsema gemeen met Cleopatra? Onder andere dat ze allebei niet Israelisch zijn. En ze zijn beiden geen man. Hunter Biden daarentegen is wel een man. Zo'n man die zijn laptop wegbrengt en niet meer ophaalt. Typisch het gedrag van een crack-junk met teveel geld op zijn rekening. Hoe zou hij daar toch aan komen? Schuif aan bij Brante & Immink, die twee mooie lullen over nieuws, en doe zelf ook een bijdrage in de lullepot hieronder. De heren zijn overigens ook te beluisteren via onze podstreams op Soundcloud | Apple Podcasts | Spotify, en nieuwe abonnees zijn natuurlijk altijd welkom. Ies graties!