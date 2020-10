Geweld is absoluut niet goed te praten.

Helaas mist de NOS zelfreflectie en dat komt omdat ze jarenlang elke rechtse journalist weggepest hebben. Inmiddels is het een links bolwerk van mensen die in hun eigen comfortabele bubbel (zonder tegenspraak) leven. Als jij maar deugt, dan mag je je verheven voelen boven anderen. Je ziet het ook aan berichtgeving over Trump, er is daar niemand die zegt of het zoveelste Trump-bash nou nodig is (kritiek mag en is soms terecht, maar niet alles wat Trump doet is fout). Als ik met linkse mensen spreek merk ik vaak dat ze moeite hebben met de democratie. Hun gelijk klopt en dat Trump aan de macht is kunnen ze niet verkroppen. Net als mensen die hier sympathie hebben voor Wilders of FvD, dat noemen ze "dom rechts". Daar gaan ze dan de fout in. Volg wat mensen van de NOS op Twitter en je merkt dat al die mensen erop geselecteerd zijn.

Als de NOS op eigen benen zou staan zou ik daar geen moeite mee hebben, maar ze worden van belastinggeld betaald. Dan moet je nieuws zonder kleur brengen (en men zegt dat te doen, maar is daar erg sluw in) of beide kanten belichten. Hoop verder dat ze hun werk gewoon kunnen doen zonder geld... maar ook dat men daar eens kritischer gaat zijn naar zichzelf. Helaas heb ik daar een hard hoofd in. Ik heb die Gelauff een paar keer op tv gezien en die man leeft in z'n eigen wereldje in z'n eigen comfortabele bubbel met journalisten die hem de hand boven het hoofd houden... dus dit zal niet veranderen. De hele mentaliteit is verrot. Maar dat kan ook niet anders als je een diversiteitsbokaal gaat uitreiken en een divibase op zet... dan zit het al heel diep in je organisatie.