Als het je eigen kind betreft, wil je die Brech het liefst vierendelen. Zeker 20 jaar geleden, liep ik naar mijn auto en merkte ik dat er ingebroken was: deur open, dashboardkastje open, maar ja, in mijn auto is/was niets kostbaars te vinden; ik had destijds alleen zo'n klein, kek blus-cylindertje, dat was meegenomen. Maar ik keek woest om me heen of ik de inbreker zag, en had hem helemaal verrot geschopt, misschien wel doodgeschopt.

Kijk, iedereen die slachtoffer wordt van misdaad, wil meteen de allerhoogste straf, en 'oog-om-oog, tand-om-tand' wraak. Dat is in veel gevallen niet terecht, en om al dit soort eigenrichting te voorkomen, hebben we het systeem van OM, rechters, en advocaten.

Ik vraag me ook af of de familie van Nicky Verstappen erop tegen is dat Brech een advocaat heeft. Ze zullen ongetwijfeld voor de hoogste straf zijn die hij kan krijgen, maar zijn ze ook tegen het 'systeem'?