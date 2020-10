In navolging van the War on Houtkachels, the War on Homograppen, the War on Mannenhumor, the War on Zwembaden, the War on the War on Drugs en die verdrietige War on Schiphol van de vrij matige columnist Bert Wagendorp heeft de Volkskrant weer iets gevonden om tegenaan te zeiken en wel the War on Dolfijnen Aftrekken. In samenwerking met Frank Wassenberg, kost een beetje, het enige penisdragende zoogdier bij de Dierenpartij [nog checken of Lammert van Raan een man is, red.]. Volgens de Dierenkater is het allemaal heel erg zielig, van die vissen in zo'n badje, al wisten we dat in 1994 ook al toen de IJslandse acteur Keiko een prachtige prestatie leverde door in de huid te kruipen van Willy. Bovendien vergeet Frank dat sommige dolfijnen ook gewoon overheerlijke momenten kennen in dat bad in Harderwijk; op basis daarvan durven wij ook wel te stellen dat als een keuze mochten maken om een dier te zijn, dan waren we een dolfijn in het Dolfinarium. Enfinnn, the War on Dolfinarium is geopend. PS. Meestal slaagt de Volkskant niet in deze vendetta's.