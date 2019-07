Homograppenschaamte. Kent u die uitdrukking? Wij ook niet. Maar het bestaat, en van de Volkskrant mag u voortaan geen grappen meer maken over homo's. Want het begint met een lullig piespoepkontgrapje op de bühne van de Kleine Komedie, en het eindigt met Treinen naar Het Oosten. De grootste nazifascisten die met hun gore kleinkunstlaarzen over de ruggen van andersneukenden marcheren zijn natuurlijk de cabaretiers. Op YouTube vonden we nog drie fragmenten met homohumor om te lachen die nog niet verwijderd zijn door de GayStapo olv Ellie Lust en Sidney Smeets. LULZ nu het nog kan!