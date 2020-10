Wat, een halve longread over een stijlboek van een persdienst?

Ja. want ook het einde van de waarheid begint met taal.

Sinds de onfortuinlijke dood van een gedrogeerde veelpleger in mei is de rust in sommige regio’s van de Verenigde Staten nog altijd niet teruggekeerd. Dagelijks is er Antifa-geweld en zijn er BLM-rellen. De (linkse) mainstream media zijn al maandenlang aan het falen om eerlijk te berichten over het blank-linkse en activistisch-zwarte geweld, dat volgens verzekeraars al tot meer dan een miljard dollar aan schade heeft geleid. In hun inkt-utopia en vanuit hun ideale tele-visie komt geweld namelijk altijd van rechts en zijn zwarte mensen per definitie slachtoffer, geen dader. 'Antifa is anti-fascistisch, want dat staat in hun naam' is het bedroevende niveau van verslaggeving waar we meewarig naar moeten kijken. En wie tegen "Black Lives Matter" (de in Marxisme gewortelde organisatie) is, is tegen zwarte mensen. Zo stupide simplistisch is de medialogica.

Die geoogklepte onzin gaat Associated Press echter nog niet ver genoeg. Het ANP van Amerika, waar media wereldwijd hun verslaggeving op baseren, vindt dat de aanhoudende rellen slecht beginnen af te stralen op de geweldplegende marxisten de media die er over schrijven, en heeft daarom zijn Stijlboek aangepast. Want de focus op "rellen en het vernietigen van eigendommen" is "STIGMATISEREND" voor groepen die demonstreren tegen politiegeweld. Als argument wordt aangevoerd dat in de jaren '60 ook van 'rellen' gesproken werd toen de zwarte gemeenschap voor haar rechten op kwam. Interessant verschil: toentertijd waren het inderdaad (meestal) géén rellen, maar vreedzame demonstraties vóór vrijheid en gelijkheidsrechten (die door blanken uiteengeslagen werden), nu zijn het vaak wél rellen tegen alles wat vrij, kapitalistisch en/of blank is (en die vaak door blanke buitenwijkbewoners worden aangejaagd).

In plaats van feitelijk verslag te doen (Persoon A draagt een bordje met Boodschap B., Persoon X gooit een steen door de ruit van Winkel Y.) gaat Associated Press volgens het aangepaste stijlboek voortaan eerst de onderliggende sentimenten invullen namens de demonstranten, en vervolgens beoordelen of het plunderen en platbranden van andermans eigendom onder "onrust" valt omdat het (zogenaamde) sociale misstanden aan de kaak stelt, of onder "rellen" wanneer de AP-verslaggevers het einddoel niet onderschrijven, bijvoorbeeld bij rellen na een sportwedstrijd. En zo wordt het taalgebruik in mainstream media openlijk aangepast om "rellen, plunderen en brandstichten" in het vocabulaire van de MSM op te nemen onder de valse noemer "onrust voor een goed doel".

Waag het nu nog eens om als gedupeerde winkelier, autoverkoper of op straat mishandeld slachtoffer van de Antifa- en BLM-"onrust" te klagen dat je doelwit bent geworden van RELLEN. Wat denk je wel, racist?